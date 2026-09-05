ABD’den Türkiye’ye İran yaptırımı: Bir banka ve iki şirket listeye alındı

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Washington yönetimi, İran’a yönelik ekonomik baskı kapsamında yaptırım listesini genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası ile bankanın iki iştirakini İran bağlantılı finansal işlemlerde rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım kapsamına aldı.

Kararla birlikte Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi, Golden Global Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ve Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi, ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) listesine dahil edildi.

ABD’nin suçlaması ne?

ABD yönetimi, söz konusu kuruluşların Çin ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü arasındaki yasa dışı finansal işlemlerin kolaylaştırılmasında rol oynadığını öne sürdü. Hazine Bakanlığına göre işlemler arasında İran petrol gelirlerinin nakit ve altına dönüştürülmesi de bulunuyor.

ABD finans sisteminden dışlanacaklar

Yaptırım listesine alınan kuruluşlar, ABD finans sistemiyle bağlantılı işlemler açısından ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak. Washington yönetimi, İran’ın finansal bağlantılarını hedef alarak ülkeye yönelik ekonomik baskıyı artırmayı sürdürüyor.

İlk kez bir NATO ülkesi kurumu hedef alındı

Bu karar, ABD’nin mevcut İran yaptırımları kampanyasında bir NATO ülkesindeki kurumu ilk kez hedef alması açısından dikkat çekiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent İran’ın finansal bağlantılarına yönelik adımların devam edeceği mesajını verdi.

Golden Global suçlamaları reddetti

Golden Global, ABD’nin yönelttiği suçlamaları kabul etmedi. Banka, yaptırım kararına karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.