  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
Takip Et

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'de olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
Takip Et

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı kapsamında gerçekleşecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını onayladı: Kongre'ye resmi bildirimde bulunduABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını onayladı: Kongre'ye resmi bildirimde bulunduDünya

 