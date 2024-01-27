ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'de olacak.
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı kapsamında gerçekleşecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.