  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Takip Et

ABD’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

Ankara'da TUSAŞ'ı hedef alan saldırı sonrasında ABD’den de kınama mesajı geldi. ABD Ankara Büyükelçiliği yaptığı açıklamada "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'a yerleşkesine yönelik saldırıyı kınayan bir açıklama geldi. 

Mesajda "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorumGündem
NATO'dan TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklamaNATO'dan TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklamaGündem
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: Hangi terör örgütü olduğunu sizlerle paylaşacağızİçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: Hangi terör örgütü olduğunu sizlerle paylaşacağızGündem

 

Dünya
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski’den TUSAŞ açıklaması: Şok ve üzüntü duyuyoruz
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski’den TUSAŞ açıklaması
Güney Afrika: BRICS, küresel barışın sağlanması için daha etkili bir araç haline gelmeli
Güney Afrika: BRICS, küresel barışın sağlanması için daha etkili bir araç haline gelmeli
Çin Devlet Başkanı Şi: Genişletilmiş BRICS, Küresel Güney işbirliğinde yeni sayfa açacak
Çin Devlet Başkanı Şi: Genişletilmiş BRICS, Küresel Güney işbirliğinde yeni sayfa açacak
BRICS ülkeleri İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınadı
BRICS ülkeleri İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınadı
Modi ve Xi beş yılın ardından ilk defa görüştü
Modi ve Xi beş yılın ardından ilk defa görüştü
AB'den 2 demiryolu şirketine 48,7 milyon euro para cezası
AB'den 2 demiryolu şirketine 48,7 milyon euro para cezası