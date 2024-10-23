ABD’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Ankara'da TUSAŞ'ı hedef alan saldırı sonrasında ABD’den de kınama mesajı geldi. ABD Ankara Büyükelçiliği yaptığı açıklamada "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'a yerleşkesine yönelik saldırıyı kınayan bir açıklama geldi.
Mesajda "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri yer aldı.
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