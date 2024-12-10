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ABD'den Ukrayna için 20 milyar dolarlık kredi

ABD, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı 50 milyar dolarlık kredi kapsamında, 20 milyar dolarlık taahhüdünü Dünya Bankası fonuna aktararak Ukrayna'nın kullanımına sunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den Ukrayna için 20 milyar dolarlık kredi
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlama taahhüdünü yerine getirdiği aktarıldı.

Söz konusu kredinin G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, kredinin Dünya Bankası fonuna aktarıldığı ve bu fon aracılığıyla Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın desteklenmesinin ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, "Ukrayna'nın düşmesine izin vermek Putin'in daha fazla saldırganlaşmasına davetiye çıkaracak ve Avrupa'daki NATO müttefiklerimizin güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadeleri kullanıldı.

G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

ABD, ekim ayında, söz konusu girişim kapsamında Ukrayna'ya 20 milyar dolar sağlama taahhüdünde bulunmuştu.

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