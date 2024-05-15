  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi
Takip Et

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli dış askeri finansman paketini onayladığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek yardım paketi
Takip Et

Ukrayna'ya ziyarette bulunan Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.

İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede” tamamlanabileceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştüBakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştüGündem

 

AB'den Ukrayna Planı'na onay çıktı: Düzenli fon aktarabilecekAB'den Ukrayna Planı'na onay çıktı: Düzenli fon aktarabilecekDünya

 

 