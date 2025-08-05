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ABD'den Ukrayna'ya 203,5 milyon dolarlık muhtemel askeri satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya toplam 203,5 milyon dolar değerinde "muhtemel askeri ekipman ve hizmet satışına" onay verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den Ukrayna'ya 203,5 milyon dolarlık muhtemel askeri satışına onay
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Satışın detayları: obüs yedek parçaları, bakım ve lojistik desteği
Pentagon'a bağlı Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, onaylanan satışın M777 obüsleri ve ilgili ekipmanlara yönelik yedek parça, bakım hizmetleri ve lojistik desteği kapsadığı bildirildi.
Buna göre:

Obüs sistemlerine dair yedek parça ve bakım desteği: 104 milyon dolar
Nakliye hizmetleri ve ilgili ekipman: yaklaşık 99,5 milyon dolar

Ukrayna'nın savunma kapasitesi artırılacak

Söz konusu satışın, Ukrayna'nın mevcut ve olası tehditlere karşı kapasitesini artıracağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu satış, Ukrayna'nın öz savunma ve bölgesel güvenlik misyonlarını daha güçlü bir yerel bakım ve destek altyapısıyla yürütmesini sağlayacaktır."

Ana yüklenici BAE Systems olacak

Satış kapsamında verilecek ekipman, bakım ve lojistik hizmetlerin ana yüklenicisinin, İngiltere merkezli savunma şirketi BAE Systems olacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

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