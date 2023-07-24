ABD’den Ukrayna’ya 400 milyon dolar

Amerikalı yetkililerin verdikleri bilgilere göre Biden yönetimi, Ukrayna'ya 400 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir askeri yardım paketi vermeyi planlıyor ve plan Salı günü kamuoyuna açıklanacak.

Yetkililerin verdikleri bilgiye göre, verilecek bu pakette misket bombaları olmayacak.

400 milyon dolarlık yeni pakette Stryker personel taşıyıcılar, mayın temizleme ekipmanları, kadaran havaya füze sistemleri (NASAMS) mühimmatları, HMARS mühimmatları, TOW ve Javelin gibi anti-tank silahları, Patriot ve Stinger hava savunma mühimmatları yer alacak.

ABD, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 42 askeri destek paketi verdi. 43'ncü paket ile birlikte verilen desteğin toplam tutanı 41 milyar doları aşacak.