ABD’den Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık ek askeri yardım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore askeriyle takviye edilmiş Rus güçlerine karşı, Ukrayna'ya 425 milyon dolar ek askeri yardım göndereceğini açıklarken, Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri için hava savunma önleyicileri ve HIMARS roket sistemleri için mühimmat dahil olmak üzere mevcut ABD stoklarından çekilecek silahları kapsayan bir paket sundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından açıklanan yeni yardım paketi, Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı toplam askeri yardım miktarını 60,4 milyar dolara çıkarıyor.

Rusya saldırmaya devam ediyor

Euronews’in haberine göre, Ukrayna'nın doğu şehirleri, Harkiv'e 500 kiloluk bir bombanın atıldığı saldırı da dâhil olmak üzere Rus füze saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor. Gerçekleşen bir saldırıda, Rusya bir apartman kompleksini vururken, üç kişinin ölümüne neden oldu.

Rusya, 1.000 kilometrelik temas hattı boyunca Ukrayna mevzilerine saldırmak ve cephe hattından onlarca kilometre uzaktaki şehirleri vurmak için giderek daha güçlü süzülüş bombaları kullanıyor.

Ukrayna ayrıca, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Kore askerlerinin dalgalar halinde Ukrayna sınırına yaklaşması ve önümüzdeki günlerde Ukrayna birliklerine karşı savaşa katılmaya hazırlanmalarıyla karşı karşıya.

Slovakya Başbakanı Fico geri adım atıyor

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteğe karşı çıkarak, Avrupa ülkelerini savaşın barışçıl bir şekilde çözülmesiyle ilgilenmemekle suçladı ve Kiev'e silah sağlanmasının sadece çatışmaları uzattığını söyledi.

Pekin'de kaydedilen bir video mesajında Fico, "Aksine, çatışmanın patlak vermesinden kısa bir süre sonra, Nisan 2022'de gerçekçi bir barış anlaşmasının imzalanmaması ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planının gerçekçi olmadığı gerekçesiyle çöpe gitmesi için mümkün olan her şeyi yapanlar Batılı politikacılardı," dedi.

"Yeni bir versiyonun ortaya çıkması yerine Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedefleri vurabilmek için orta ve uzun menzilli füzeler talep ettiği bir zafer planı sunuyor. Bu plan barışa yol açmaz," diyen Fico, silahlı çatışmanın bir sonuç getirmeyeceğini savundu.

Geçen yıl ekim ayında göreve geldikten sadece bir gün sonra Fico, "AB silah tedarikçiliğinden barış yapıcılığına geçmeli," diyerek Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları askıya aldı. Ancak Kiev'e insani yardım sevkiyatının devam edeceğini söyledi.

Hükümetin bu kararı sıradan Slovakyalıları Ukrayna'nın askeri operasyonları için çok ihtiyaç duyulan parayı sağlamaya yöneltti. Nisan ayında, top mermisi satın almak için başlatılan bir kitlesel fonlama kampanyasının ilk 48 saatinde 1 milyon euro toplandı.

"Sıcak çatışma tek yol"

Öte yandan, Estonya Başbakanı Kristen Michel ise Slovakya lideri Fico'nun tam aksine sıcak çatışmanın "tek yol" olduğunu savunuyor.

Letonya'nın başkenti Riga'da Estonya Başbakanı Kristen Michal Ukrayna'daki savaşın kendi özgürlükleriyle de ilgili olduğunu söyleyerek, diğer Avrupa ülkelerini savaşı kazanması için Kiev'e gerekli araçları sağlayarak "Baltık örneğini" takip etmeye çağırdı.

"Eğer birilerinin sınırları zorla değiştirmesine izin verirseniz ve bundan sonra bu konuda pazarlık yaparsanız, bilmiyorum nasıl bir örnek oluşturursunuz?" diyen Michal, Ukrayna'yı askeri olarak desteklemenin "tek yol" olduğunu sözlerine ekledi.

Estonya 2024 yılında Ukrayna'ya 100 milyon eurodan fazla askeri yardım sözü verirken Letonya 112 milyon euro vaat etti.