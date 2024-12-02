ABD'den Ukrayna'ya 750 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD, Ukrayna’ya yeni askeri yardım yapacak.

ABD basınının adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri ve Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmat da içeren ilave bir askeri yardım paketi tedarik etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Yetkililer, askeri yardım paketinin Ukrayna’nın Rus ve Kuzey Kore güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmak için talep ettiği anti-personel kara mayınlarını da içerdiğini belirtirken, HIMARS için tedarik edilecek mühimmatın Ukrayna’nın daha önce Rusya topraklarını vurmak için kullandığı uzun menzilli ABD füze sistemi ATACMS olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

ABD’nin Ukrayna’ya yeni yardım kararı, Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusunda son haftalarda 2022’den bu yana en hızlı ilerlemeyi kaydetmesi sonrasında geldi.

ABD Başkanı Biden, 20 Ocak’ta görevi seçilmiş Başkan Donald Trump’a devretmeden önce ABD Kongresi’nin bu yıl Ukrayna’ya verilmesi için onay verdiği askeri yardım fonlarının tamamını kullanma taahhüdünde bulunmuştu. Biden yönetiminin Ukrayna’ya yardımları hızlandırmasında, Ukrayna’daki çatışmaya son vermeyi amaçlayan Trump’ın göreve gelmesinin Ukrayna’da durumu nasıl etkileyeceğine ilişkin belirsizliğin de etkili olduğu düşünülüyor.