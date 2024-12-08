  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'den Ukrayna'ya 988 milyon dolarlık ek askeri yardım
Takip Et

ABD'den Ukrayna'ya 988 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ilave 988 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den Ukrayna'ya 988 milyon dolarlık ek askeri yardım
Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Askeri yardımın, Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırganlığı karşısında ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamayı amaçladığı belirtilen açıklamada, yardımın Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nden (USAI) sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 988 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı paketinde roket sistemleri ve insansız hava sistemlerinin bulunduğu ifade edildi.

Bunun, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya yönelik 22. USAI yardım paketi olduğu vurgulanan açıklamada, pakette aynı zamanda HIMARS füzeleri, tanklar ve zırhlı araçların bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin yaklaşık 50 müttefik ve ortağıyla Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Macron, Zelenskiy ve Trump'tan kritik görüşme: Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındıMacron, Zelenskiy ve Trump'tan kritik görüşme: Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındıDünya

 

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştüDışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştüGündem

 

Dünya
Suriye'de son dakika gelişmeleri! Humus'ta rejim karşıtı güçler kent merkezine hakim oldu
Suriye'de son durum: İşte, dakika dakika yaşananlar!
Macron, Zelenskiy ve Trump'tan kritik görüşme: Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı
Macron, Zelenskiy ve Trump'tan kritik görüşme: Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı
Trump: Suriye bizim sorunumuz değil, akışına bırakın ve dahil olmayın
Trump: Suriye bizim sorunumuz değil, dahil olmayın
Muhalifler, Suriye'de bir bölgeyi daha ele geçirdi
Muhalifler, Suriye'de bir bölgeyi daha ele geçirdi
Güney Kore Ulusal Meclisi'nde Devlet Başkanı Yoon'un azil oylaması yapılamadı
Güney Kore Ulusal Meclisi'nde Devlet Başkanı Yoon'un azil oylaması yapılamadı
Suriye'de muhalifler Sanameyn'i de ele geçirdi: 'Şam'a 20 kilometre kaldı'
Muhalifler Sanameyn'i de ele geçirdi: 'Şam'a 20 km kaldı'