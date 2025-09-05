ABD'den uyarı: Filistin'i tanımak büyük sorunlara neden olur

  1. Ekonomim
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filistin’i tanımayı planlayan Batılı ülkeleri eleştirerek, bu adımın ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Rubio, Ekvador'un başkenti Quito'da Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistin gündemine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Filistin’i tanımak büyük sorunlara neden olur"

Dışişleri Bakanı Rubio, ABD olarak Avrupalı müttefiklerine Filistin Devleti'ni tanımanın "büyük sorunlara neden olacağı" konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki adımları sorulan ABD'li Bakan, bu soruyu "Batı Şeria ve ilhak konusunda gördükleriniz nihai şeyler değil. Bu, İsrail siyasetinin bazı unsurları arasında tartışılan bir konu. Bugün bu konuda görüş bildirmek istemiyorum." cevabıyla geçiştirdi.

Daha sonra Filistin'i tanıyacaklarını açıklayan Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelere seslenen Rubio, bu kararlardan memnun olmadıklarını belirtti.

Rubio, "Bunun olacağını öngörmüştük. Herkesi bunun olacağı konusunda uyardık. Yine de bu kişilerden bazıları hayali bir şeyin peşinden gitmeye karar verdiler." diye konuştu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, birkaç gün önce Filistin Devleti'nin kurulmasını önlemek için işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 82'sini ilhak etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde, Rubio'nun, İsrail'in olası ilhakına karşı çıkmayacağını ve bunu engellemeyeceğini dile getirdiği iddia edilmişti.

