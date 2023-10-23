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ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı

ABD, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yaparak, ülkeden ayrılmak isteyenlerin "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik seyahat tavsiyesinde güncelle yapıldığı belirtildi. ABD vatandaşlarına "güvenlik gerekçesiyle Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, halen ticari uçuşların mevcut olduğu ancak kapasitenin azaldığı aktarılarak, ABD vatandaşlarına "Beyrut'ta bulunan havalimanındaki uçuşları kontrol etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.

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