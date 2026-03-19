  ABD'den vatandaşlarına "Suudi Arabistan'dan ayrılın" uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Suudi Arabistan'dan ayrılın" uyarısı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruda, Amerikan vatandaşlarının güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmaları istendi.

Haber Merkezi
Trump yönetimi, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarına yönelik yeni bir uyarı yaptı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nin yayınladığı duyuruda, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin "en büyük öncelik" olduğu belirtildi.

Açıklamada Amerikan vatandaşlarından "güvenli olması halinde" Suudi Arabistan'dan ticari uçuşlarla ayrılmaları tavsiye edildi.

Suudi hava sahasının açık olduğu ancak devam eden füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditleri nedeniyle hava trafiğinde kısıtlamalar yaşandığı belirtildi.

ABD yönetimi, Suudi Arabistan'da kalmaya devam eden vatandaşlarının ise saldırı uyarı sistemlerini takip etmeleri gerektiğini belirtti. Ancak bu sistemin her zaman zamanında ve güvenilir uyarı veremeyebileceğinin de altı çizildi.

