  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı: 'Dikkatli olun, potansiyel risk oluşturabilir'
Takip Et

ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı: 'Dikkatli olun, potansiyel risk oluşturabilir'

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela hava sahası ile ilgili Havacılık Duyurusu (NOTAM) yayınlayarak, "Venezuela ve çevresindeki kötüleşen güvenlik durumu ile artan askerî faaliyetler nedeniyle, Maiqueta Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (SVZM FIR) tüm irtifalarda operasyon yapan havayolu işletmelerine dikkatli olmaları tavsiye edilir" uyarısında bulundu. Bölgedeki tehditlerin uçaklar için "potansiyel risk oluşturabileceği" vurgulandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı: 'Dikkatli olun, potansiyel risk oluşturabilir'
Takip Et

ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerginlik gündemdeki tazeliğini korurken, ABD’den dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela hava sahası ile ilgili Havacılık Duyurusu (NOTAM) yayınlayarak, "Venezuela ve çevresindeki kötüleşen güvenlik durumu ile artan askerî faaliyetler nedeniyle, Maiqueta Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (SVZM FIR) tüm irtifalarda operasyon yapan havayolu işletmelerine dikkatli olmaları tavsiye edilir" uyarısında bulundu.

Bölgedeki tehditlerin geçiş, iniş ve kalkış safhaları ile havaalanı ve yerdekiler dahil tüm irtifadaki uçaklar için "potansiyel risk oluşturabileceği" vurgulanan açıklamada, bölgeye planlanan uçuşlar konusunda FAA’ya en az 72 saat önceden bilgi verme çağrısı yapıldı.

 

Dünya
Lübnan’ın güneyinde İsrail İHA’sı bir aracı vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti
Lübnan’ın güneyinde İsrail İHA’sı bir aracı vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti
Devlet Başkanı ekstresinde dikkat çeken harcamalar!
Devlet Başkanı ekstresinde dikkat çeken harcamalar!
Gazze’de ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail 4 kentte saldırılarını yoğunlaştırdı
Gazze’de ateşkes kağıt üzerinde kaldı: İsrail 4 kentte saldırılarını yoğunlaştırdı
Dünyanın en pahalı ülkeleri: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en pahalı ülkeleri: Türkiye kaçıncı sırada?
Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki orman yangınına müdahale ediliyor
BM, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin artmasını "derinden endişe verici" olarak tanımladı
BM, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin artmasını "derinden endişe verici" olarak tanımladı