  3. ABD’den, Venezuela'daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin' çağrısı
ABD'den, Venezuela'daki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına ‘derhal ülkeyi terk etmeleri’ çağrısında bulundu.

ABD’den, Venezuela'daki vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin' çağrısı
ABD'nin Caracas Büyükelçiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce ABD vatandaşları için Venezuela'ya seyahat uyarıları yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “Venezuela'daki güvenlik durumunun değişkenliği sürüyor. Uluslararası uçuşların tekrar başlamasıyla Venezuela'daki ABD vatandaşları derhal ülkeyi terk etmeli” denildi.

Venezuela'da ‘silahlı grupların yolları kapattığı ve ABD vatandaşlığı olanlar ya da bu ülkeyi destekleyenleri hedef aldığına’ dair rapor alındığı öne sürülen açıklamada, ABD'lilere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Açıklamada ayrıca Venezuela'da elektrik kesintileri yaşandığı kaydedilerek, bu ülkeye seyahat uyarısının en yüksek düzey olan 4’üncü seviyede olduğu belirtildi.

