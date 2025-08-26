ABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zam

ABD’nin getirdiği “Visa Integrity Fee” ile turist vizelerinin (B1/B2) ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece vize başvuru maliyeti yüzde 135 artmış oldu.

Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar olacak. Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ek ücretten etkilenecek. Çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil olmak üzere birçok kategoriye aynı ücret yansıyacak.

ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.

Ücret geri alınabilecek mi?

NTV'nin aktardığına göre, ABD yasasına göre bu ücretin teorik olarak iade edilmesi mümkün. Ancak, uygulama ayrıntılarının belirsizliği ve vizelerin uzun süreli geçerliliği nedeniyle, çoğu başvurucunun fiilen geri ödeme alamayacağı belirtiliyor.

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ücretten yıllık 2,7 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı. Ancak sektör temsilcileri, yüksek maliyetin ABD’nin turizm gelirlerinde 29 milyar dolara kadar kayıp yaratabileceğini öngörüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu durumun uluslararası katılımı düşürebileceği ifade ediliyor.

En pahalı vizelerden biri

2025 itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6 düşüş gözlemlenirken, bazı ülkelerden rezervasyonlarda yüzde 40–60 oranında gerileme yaşandı. Uzmanlara göre bu eğilim, yüksek vize ücretleriyle daha da derinleşebilir.

ABD vizeleri, yeni artışla birlikte dünyadaki en pahalı vizelerden biri haline geldi. Bu durum, 2024’te 94,6 milyon turist ağırlayan ve 2025’te 130 milyon turisti hedefleyen Çin gibi ülkelerle rekabette ABD’nin elini zayıflatabilir.