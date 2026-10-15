ABD’den yapay zeka destekli savaş stratejisi: Otonom Harp Komutanlığı kuruldu

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington'da ABD Ordusu Derneği’nin (AUSA) yıllık toplantısı çerçevesinde düzenlenen panelde, otonom teknolojiyle ilgili konuştu.

Otonom savaş ve insansız hava aracı (İHA) teknolojisine yönelik yeni bir alt birleşik komutanlığın kurulduğunu duyuran Hegseth, ‘robotik yetenekleri, yapay zekayı ve milyonlarca İHA'yı’ ABD Silahlı Kuvvetleri’ne entegre etmeyi planladıklarını açıkladı.

Hegseth, “Otonom Harp Komutanlığı’nın kurulması sayesinde ‘uzaydan denizaltı faaliyetlerine ve otonom sistemlere kadar her unsur, çekişmeli bir ortamda uyum içinde çalışabilecek” ifadelerini kullandı.