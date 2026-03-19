ABD’den yeni hamle hazırlığı: Orta Doğu’ya ek asker planı

Reuters’a konuşan kaynaklara göre ABD yönetimi, İran’a yönelik operasyonların bir sonraki aşamalarına hazırlanırken Orta Doğu’ya binlerce ek asker konuşlandırmayı değerlendiriyor.

Söz konusu adımın, savaşın üçüncü haftasına girilirken Başkan Donald Trump’a operasyonları genişletme konusunda daha fazla seçenek sunmayı amaçladığı belirtiliyor. Değerlendirilen senaryolar arasında Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin güvenliğinin sağlanması öne çıkıyor. Görevin ağırlıklı olarak hava ve deniz unsurlarıyla yürütülmesi planlansa da, bazı senaryolarda İran kıyılarına asker konuşlandırılmasının da masada olduğu ifade edildi.

Kaynaklara göre ABD yönetimi ayrıca, İran petrol ihracatının yaklaşık %90’ının gerçekleştiği Kharg Adası’na kara gücü gönderme seçeneğini de tartışıyor. Ancak ABD’li yetkililer, İran’ın ada üzerindeki füze ve insansız hava aracı kapasitesi nedeniyle bu tür bir operasyonun yüksek risk taşıdığına dikkat çekiyor.