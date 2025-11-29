  1. Ekonomim
  3. ABD'den yeni karar: Washington'daki saldırının ardından tüm iltica talebi kararlarını durdurdu
ABD yönetimi, başkent Washington'da Ulusal Muhafızlara yönelik düzenlenen saldırının ardından, tüm iltica taleplerine yönelik kararları durdurduğunu açıkladı.

ABD'de 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafız askerine yönelik saldırının ardından göçmen politikaları sıkılaştırılıyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, X hesabından yapılan açıklamada, yeni bir kararı duyurdu.

Edlow, "USCIS, her bir yabancının en üst düzey derecede incelenip izlendiğinden emin olana kadar tüm iltica taleplerine yönelik kararları askıya almıştır. Amerikan halkının güvenliği önce gelir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Afganistan pasaportu sahiplerine vize vermeyi askıya aldığını duyurmuştu.

Saldırının ardından flaş karar: ABD, Afganlara vize verilmesini askıya aldıSaldırının ardından flaş karar: ABD, Afganlara vize verilmesini askıya aldıDünya

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını eklemişti.

Saldırganın CIA bağlantısı

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

