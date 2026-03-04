ABD’den yeni vize kararı: H-1B personel alımları askıya alındı

ABD’nin Florida eyaletindeki kamu üniversitelerinde, H-1B vizesiyle yeni personel alımları 10 ay süreyle askıya alındı. Devlet Üniversiteleri Mütevelli Heyeti’nin 2 Mart’ta yapılan toplantısında alınan karar, 14’e karşı 2 oyla onaylandı.

Bu düzenlemeye göre, H-1B vizesiyle işe alınacak yeni personel en az 5 Ocak 2027’ye kadar işe başlayamayacak; mevcut H-1B çalışanlarının vize yenileme işlemleri ise bu yasaktan etkilenmeyecek.

Florida genelinde 1000'in üzerinde H-1B vize sahibi akademik personel bulunurken bu kişilerin büyük çoğunluğu, bünyesinde birçok hastane ve acil servis hizmeti bulunduran Florida Üniversitesinde görev yapıyor.

Uzman doktorların H-1B vizesiyle bulunduğu eyalette, kararın en fazla sağlık sektörünü etkilemesi bekleniyor. Florida Valisi Ron DeSantis, Ekim 2025'te eyaletteki yükseköğretim kurumlarına H-1B vizesiyle çalışan alımını durdurma çağrısında bulunmuş, bu uygulamanın Amerikalıların istihdam imkanlarını kısıtladığını savunmuştu.

H-1B vizesi, ABD'deki işverenlerin lisans veya daha yüksek dereceli eğitim gerektiren özel uzmanlık alanlarında yabancı işçi çalıştırmasına olanak tanıyor.

"Trump Altın Kart" programını hayata geçirmişti

Göç politikalarını sıkılaştıran Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamalarını artırırken çalışma vizelerinin ücretlerinde de artışa gitti.

ABD yönetimi ayrıca, 1 milyon dolar yatırım karşılığında yabancı başvuru sahiplerine hızlandırılmış vize süreci ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı sağlayan "Trump Altın Kart" programını hayata geçirmişti.

Washington, "yüksek riskli ülke" kategorisindeki 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan tüm iltica başvurularını ve göçmenlik destek taleplerini askıya almıştı.

Trump, H-1B vizesi başvuru ücretini 100 bin dolara çıkartan kararnameyi onaylamıştı

Trump, Eylül 2025'te imzaladığı kararnameyle, yüksek vasıflı yabancı çalışanlar için kullanılan H-1B çalışma vizesi programında şirketlerin ödemesi gereken başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören düzenlemeyi kabul etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise 23 Aralık'ta, "H-1B" çalışma vizesi seçim sürecinde kura sisteminin yerini ücret ağırlıklı yeni bir modelin alacağını, yeni sistemle yüksek ücret teklif edilen iş pozisyonlarına yönelik başvuruların seçilme olasılığının artacağını bildirmişti.