ABD'den 'Yeşil Kart' başvuruları için kritik karar

Trump yönetimi tarafından açıklanan yeni düzenleme, ABD göçmenlik sisteminde uzun yıllardır uygulanan yöntemi değiştirdi. Yeni kurala göre, yeşil kart başvurusu yapan birçok kişi işlemlerini artık ABD içinde tamamlayamayacak.

Başvuru için “olağanüstü koşul” şartı getiriliyor

Wall Street Journal'ın haberine göre yeni düzenleme kapsamında teknoloji çalışanlarından ABD vatandaşlarının eşlerine kadar geniş bir kesim, kalıcı oturum başvurusunu ABD’den yapmak için “olağanüstü koşullar” bulunduğunu kanıtlamak zorunda kalacak. Aksi halde başvurular reddedilebilecek. Durumu bu şartlara uymayan çoğu kişinin, başvurularını tamamlamak için yurt dışındaki bir ABD Konsolosluğu’na gitmesi gerekecek. Ülke dışına çıkan göçmenler, ABD’de sahip oldukları mevcut yasal statüyü kaybetme ve yeniden ülkeye dönememe riskiyle karşı karşıya kalacak.

Yasal statüsü olmayan kişilere yönelik kısıtlamalar

Karar, ABD göçmenlik sisteminin uzun yıllardır işleyiş biçiminde köklü bir değişiklik anlamına geliyor. Yeni uygulama yalnızca yasa dışı göçmenleri değil, aynı zamanda Amerikan şirketleri tarafından desteklenen yabancı profesyonelleri de etkileyecek. Düzenleme özellikle ABD’de kaçak yaşayan milyonlarca göçmeni doğrudan ilgilendiriyor. Kişiler bugüne kadar ABD vatandaşı biriyle evlenmeleri ya da çocuklarının 21 yaşına gelerek sponsor olması sayesinde yasal statü elde edebiliyordu. Yasal statüsü bulunmayan bir göçmenin ülke dışına çıkması durumunda, 3 yıldan ömür boyuna kadar değişebilen yeniden giriş yasaklarıyla karşılaşması mümkün görünüyor.

"Göçmenlik sistemindeki boşluklar engellenecek”

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Sözcüsü Zach Kahler, yeni düzenlemeyi savundu. Kahler, “Bu politika, göçmenlik sistemimizin amaçlandığı şekilde işlemesini sağlıyor ve mevcut boşlukların teşvik edilmesini engelliyor. Yabancılar kendi ülkelerinden başvuru yaptığında, kayıt dışına geçmeye çalışan kişileri bulup sınır dışı etme ihtiyacı azalıyor.” ifadelerini kullandı. Halen devam eden yeşil kart başvurularına sahip kişilerin, “ekonomik fayda sağladıkları” tespit edilirse işlemlerini ABD’den tamamlayabileceğini belirten Kahler, bazı başvuru sahiplerinden yine de yurt dışındaki Amerikan konsolosluklarına gitmelerinin istenebileceğini kaydetti.