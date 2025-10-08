AB'de etsiz yiyeceklerde 'vegan burger' terimi yasaklandı!

Avrupa Parlamentosu'nda bugün yapılan oturumda siyasetçiler, çiftçileri korumak için etsiz ve sebzeden yapılan köfte anlamına gelen "veggie burger" kavramını yasaklamaya karar verdi.

Etsiz yiyeceklerde steak, burger ve sosis ifadesi kullanılmayacak

Bitki bazlı yiyecekler için 355'e 247 oyla geçen yasa ile birlikte, "vegan steak", "vegan burger" ve "vegan sosis" gibi ifadeler kullanılmayacak.

Bitkisel süt yerine 'içecek' ifadesi kullanılacak

AB, süt, tereyağı, krema, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerini "meme bezleri tarafından salgılanan ürünler" olarak tanımlamıştı.

Böylelikle yulaf sütü olarak adlandırılan ürünler de yulaf içeceği olarak tanıtılmaya başlandı.