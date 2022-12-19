AB'de inşaat üretimi artıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,3 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in ekim ayına göre de yüzde 2,2 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi ekimde önceki aya kıyasla yüzde 1,3, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 2,4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8,5 ile Slovenya'da, yüzde 5,5 ile Romanya'da ve yüzde 5 ile Polonya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1,8 ile Macaristan'da, yüzde 0,7 ile Portekiz ve Finlandiya'da ve yüzde 0,4 ile İsveç'te belirlendi.