AB'de kriz büyüyor: Ukrayna’daki saldırı sonrası Rus petrol akışı durdu

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus petrol akışının yeniden başlatılması konusunda Slovakya ve Macaristan’ın Ukrayna üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde, salı günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geleceğini duyurdu. Fico ayrıca, gerekmesi halinde Slovakya’nın Avrupa Birliği’nin Ukrayna için hazırladığı büyük kredi paketine onay vermeyebileceği uyarısında bulundu.

Rus petrol akışı durdu

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya’ya taşındığı Druzhba pipeline hattındaki akış, Kiev yönetiminin bir Rus saldırısının hatta ciddi hasar veren yangına yol açtığını açıklamasının ardından ocak ayı sonundan bu yana durdurulmuş durumda.

Söz konusu kesinti, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinden bu yana komşu ülkeler arasında yaşanan en sert anlaşmazlıklardan birine dönüştü. Ukrayna yönetimi hattın kısa sürede onarılamayacağını belirtirken, hâlâ Rus petrolü ithal eden ve Moskova ile ilişkilerini sürdüren Avrupa Birliği üyesi Slovakya ve Macaristan ise Kiev’i petrol akışının yeniden başlatılmasını siyasi nedenlerle geciktirmekle suçluyor.

"90 milyar Euro'luk kredi paketini engelleriz"

Fico, pazar günü yayımladığı bir Facebook videosunda Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya sağlamayı planladığı 90 milyar Euro'luk kredi paketini engelleme tehdidini yineledi. Başbakan, Paris’te von der Leyen ile görüşeceğini ve uzmanların Druzhba petrol boru hattını yerinde incelemesi için girişimde bulunacağını söyledi.

Fico, “En önemli mesaj şu olacak: Gerekirse Slovakya, Macaristan’dan bayrağı devralmaya hazır,” ifadelerini kullanarak kredinin engellenmesine atıfta bulundu. Ukrayna’ya sağlanması planlanan büyük askeri destek paketinin bloke edilmesinin petrol tedarikinin yeniden sağlanması için meşru bir araç olduğunu savundu.

European Commission ise cuma günü yaptığı açıklamada, Druzhba hattındaki petrol akışının yeniden başlaması için olası mali destek seçenekleri dahil çeşitli yolların değerlendirildiğini bildirdi.

Slovakya, yaşanan anlaşmazlık kapsamında Ukrayna’ya acil elektrik tedarikini de durdurdu.

Gerilim, Macaristan’ın gelecek ay yapılacak kritik seçimlere hazırlandığı bir dönemde tırmanıyor. Yaklaşık 16 yıldır iktidarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Ukrayna’daki savaşı seçim kampanyasının ana başlıklarından biri haline getirmiş durumda.