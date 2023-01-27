AB'de, 'Rosatom' çatlağı

Halihazırda Rus enerji şirketi Rosatom ile aralarında nükleer enerji alanında genişletmeyi planladıkları bir işbirliği olan Macaristan, AB'nin Rosatom'a uygulayacağı olası bir yaptırımı veto edeceklerini belirtti.

AB üyesi olan Macaristan, Rusya'nın Ukranya'yı işgale başlamasının ardından AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını defalarca eleştirmişti.

Ukrayna hükümetinin Rus nükleer enerjisini hedef alan yaptırım taleplerine karşı Macaristan Başbakanı Orban, "Yaptırımlara nükleer enerjiyi dahil etme planının uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz." dedi.

Alınan yaptırım kararlarının Avrupa ekonomisini zayıflattığını düşünen Orban, Rusya'ya karşı alınan bu önlemlerin ise Rusya'yı istenen biçimde zayıflatmadığını savunuyor.

Almanya'nın Ukranya'ya destek amacıyla yollayacağı Leopard tanklarına dair değerlendirmelerde de bulunan Macaristan Başbakanı Orban, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmak yerine "ateşkes ve barış" görüşmelerini yürütmesi gerektiğini söyledi.