AB’de sıcaklık kaynaklı iş ölümleri yüzde 42 arttı

Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası iş yerlerinde de can kayıplarına neden oldu. İspanya ve Fransa’da sıcak havalara bağlı birer ölüm vakası bildirilirken, İtalya ve Yunanistan'da da önceki yazlarda benzer şekilde hayat kayıpları yaşanmıştı.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) alarm verdi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) rakamlarına göre, AB'de 2000 yılından bu yana 25 yılda iş yerlerinde sıcaklığa bağlı ölümlerde yüzde 42'lik bir artış görüldü.

ETUC’nin araştırmalarına göre, sıcaklık 30 dereceyi aştığında iş kazası riski yüzde 5 ila 7 oranında artarken, sıcaklık 38 derecenin üzerine çıktığında ise risk yüzde 10-15 daha fazla oluyor.

Konfederasyon çalışanları korumak için Avrupa çapında önlemler alınması çağrısında bulunuyor.

4 çalışandan bir sıcağa maruz kalıyor

ETUC Konfederal Sekreteri Giulio Romani, "Riskleri sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda nemi etkileyen diğer koşulları ve özellikle de mevcut gölge miktarını, havalandırmayı ve güneş ışığına maruz kalmayı dikkate alarak değerlendirmemiz gerekiyor" diyerek şunları ekliyor:

"İkinci olarak, tıbbi muayene, kontrol ve periyodik teftiş hakkının olması gerektiğine inanıyoruz. Son olarak, işçinin aşırı sıcak koşullarının kendisini riske attığını düşündüğü durumlarda, disiplin tedbirleri veya yaptırımlar olmaksızın işe gelmeme hakkı.”

AB'de çalışanların yüzde 23'ü zamanlarının en az dörtte birinde, tarım ve sanayide yüzde 36'sı, inşaat sektöründe ise yüzde 38'i yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor.

Baş dönmesi, baş ağrısı ve kas krampları sıcak çarpmasının ilk belirtileri. Bu sinyaller daha sonra kusma, bilinç kaybı ve hatta önlem alınmazsa ölüme yol açabilir. Yüksek sıcaklıklar bir dizi kardiyovasküler ve solunum yolu hastalığının şiddetlenmesine neden oluyor.

Bazı ülkelerde çalışma alanlarında sıcaklık sınırları bulunuyor

ETUC, farklı faaliyet sektörleri için azami çalışma sıcaklıklarının belirlenmesi çağrısında bulunuyor. Avrupa Konfederasyonu, bazı Üye Devletlerin halihazırda eşik değerler belirlediğini söylüyor.

Belçika’da, hafif fiziksel işler için 29 derece, orta derecede ağır fiziksel işler için 26 derece, ağır fiziksel işler için 22 derece ve çok ağır fiziksel işler için 18 derece öneriliyor.

Macaristan’da, hareketsiz çalışma ve hafif fiziksel çalışma için 31 derece, orta derecede fiziksel çalışma için 29 derece ve ağır fiziksel çalışma için 27 derece.

Letonya’da maksimum iç mekân çalışma sıcaklığı 28 derece.

İspanya’da ofis işleri gibi hareketsiz işler için maksimum çalışma sıcaklığı 27 derece, hafif işler için ise 25 derece olarak belirleniyor. Ancak bu sınırlar ne tüm iş türleri ne tüm çalışanlar ne de tüm tesisler için geçerlidir.