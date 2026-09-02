AB’de vatandaşlık için kurallar sertleşti: İkamet süresi uzadı, yatırım yolu kapandı

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Avrupa’da vatandaşlık şartları sertleşiyor: 5-10 yıllık ikamet süresi korunurken, bazı ülkeler son dönemde vatandaşlığa giden yolları daraltmaya başladı. Sürelerin uzatılması ve alternatif başvuru seçeneklerinin kaldırılmasıyla birlikte AB genelinde vatandaşlık almak daha uzun ve daha zorlu bir sürece dönüşüyor.

En dikkat çekici değişiklik Portekiz'de yaşandı. 19 Mayıs 2026'da yürürlüğe giren yeni yasayla AB dışı ülke vatandaşları için ikamet şartı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. AB vatandaşları ve Portekizce konuşulan ülkelerin (CPLP) vatandaşları için süre 7 yıl olarak belirlendi. Eski kurallara göre yapılmış başvurular haklarını koruyor.

Malta cephesinde ise değişiklik daha köklü oldu. Avrupa Birliği Adalet Divanı, 29 Nisan 2025'te Malta'nın yatırım karşılığında doğrudan vatandaşlık veren programını AB hukukuna aykırı buldu.

Almanya'da 3 yıllık vatandaşlık yolu kaldırıldı

Kıbrıs'ın benzer bir programı zaten 2020'de sona ermişti. Böylece AB üyesi hiçbir ülke artık yeni başvurulara açık, doğrudan yatırımla vatandaşlık programı sunmuyor.

Almanya'da da kısa ömürlü bir kolaylaştırma geri alındı. 2024'te getirilen ve üstün entegrasyon gösteren kişilere 3 yılda vatandaşlık imkânı tanıyan hızlandırılmış yol, 30 Ekim 2025'te kaldırıldı. Alman vatandaşıyla evli olanlar hâlâ 3 yıl sonra başvurabiliyor, ancak diğer başvuru sahipleri için standart süre 5 yıla geri döndü.

Yatırım yoluyla hızlı vatandaşlık kapısı kapanıyor

Buna karşılık Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç, Bulgaristan ve Belçika gibi ülkelerde 5 yıllık standart ikamet şartında bir değişiklik yapılmadı. Yunanistan'da ise süre 7 yıl olarak sabit kaldı; altın vize sahiplerinin de fiilen Yunanistan'da yaşaması, dil öğrenmesi ve tarih-coğrafya-siyaset sınavına girmesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB'de artık yatırım karşılığında doğrudan ve hızlı vatandaşlık sunan yasal yolların oldukça sıkılaştırıldığını, geriye kalan tek kısayolun soy bağına dayalı başvurular olduğunu vurguluyor.