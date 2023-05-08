AB’den 7 Çin şirketine yaptırım planı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya askeri destek sağladıkları gerekçesiyle 7 Çin şirketine yaptırım planlıyor.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, 2'si Çin ana karasında, 5'i Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı şirketlere yönelik yaptırım teklifi bu hafta AB Komisyonu tarafından üye ülkelere sunulacak.

Önerilen yaptırımlar, Çin'den 3HC Semiconductors ve King-Pai Technology ile Hong Kong'da kayıtlı Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry ve Alpha Trading Investments şirketlerini hedef alıyor.

Önerinin kabul edilmesi halinde bu, AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı ile bağlantılı olarak Çin şirketlerine ilk yaptırım kararı olacak.

AB, daha önce Pekin yönetiminin Rusya'ya yönelik ihracat kontrolleri ve yaptırımlara büyük ölçüde uyduğunu belirterek ABD'nin bazı Çin şirketlerine yaptırım uygulama kararını izlememişti.

3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics ve Sigma Technology halihazırda ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyor.

Komisyon, çip üreticisi 3HC'yi, "Rus ordusunu ve askeri-sınai altyapısını desteklemek üzere ihracat kontrollerinin aşarak ABD menşeili ürünleri elde etmeye çalışmakla" suçluyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Sinno Electronics'i, Rus ordusuna ve savunma sanayisinin tedarikçisi konumundaki, yaptırım uygulanan Rus şirketlerine, savaşın başlamasının ardından elektronik parça sağlamayı sürdürdüğünü öne sürmüştü.