AB'den 8 Rus yetkiliye daha yaptırım

Konseyden yapılan açıklamada, yeni yaptırımların, 4 Rus yargı mensubu, 3 cezaevi ve bir gözaltı merkezi müdürünü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rus yetkililer, ciddi insan hakları ihlalleri, sivil toplum ile muhalefetin baskılanması ve demokrasi ile hukukun üstünlüğünün zayıflamasına yönelik faaliyetlere karışmakla suçlandı.

Yaptırımlar kapsamında söz konusu yetkililere, mal varlığı dondurma ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirildi.