AB’den ABD’nin beş Avrupalıya yönelik vize yasağına tepki

AB Komisyonu, ABD'nin "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladığı iddiasıyla 5 Avrupalıya vize kısıtlaması getirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"AB Komisyonu, eski AB Komiseri Thierry Breton da dahil olmak üzere 5 Avrupa vatandaşına seyahat kısıtlamaları getirilmesi kararını şiddetle kınıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, ifade özgürlüğünün Avrupa'da temel bir hak ve değer olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin ekonomik faaliyetleri düzenleme konusunda egemen hakka sahip, açık ve kurallara dayalı tek bir pazar olduğu belirtilerek, "Dijital kurallarımız, tüm şirketler için güvenli, adil ve eşit bir oyun alanı sağlar ve ayrımcılık yapmadan uygulanır." değerlendirmesi yapıldı.

AB’den ABD’ye misilleme mesajı

Söz konusu seyahat kısıtlaması konusunda ABD yetkililerinden açıklama talep edildiği vurgulanan açıklamada, "Gerekirse, haksız önlemlere karşı düzenleyici özerkliğimizi savunmak için hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Fransa’dan ABD’nin Avrupalı beş isme yönelik vize kısıtlamasına tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin, eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un da dahil olduğu toplam 5 Avrupalı isme vize kısıtlaması getirmesine tepki gösterdi.

Barrot, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fransa, ABD'nin eski bakan ve AB Komisyon Üyesi Thierry Breton ile diğer 4 Avrupalı şahsiyete dayattığı vize kısıtlamasını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) Avrupa'da demokrasiye uygun şekilde kabul edildiğini belirten Barrot, bu düzenlemeyle çevrim dışı ortamda yasa dışı olanın, çevrim içi ortamda da aynı şekilde yasa dışı kabul edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Barrot, DSA'nın Avrupa sınırları dışında herhangi bir etkisi bulunmadığını ve ABD'yi ilgilendirmediğini savunarak özgür ve egemen olan Avrupa haklarının kendi dijital sahalarıyla ilgili başkalarının kurallarının kendilerine dayatılmasını kabul edemeyeceğini ifade etti.

AB, X platformuna 120 milyon Euro ceza kesti

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon Euro para cezası vermişti.

Kararın, X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek Birliği "Nazi Almanyası"na benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.

Breton’dan ABD’nin vize kısıtlamasına sert tepki

ABD'nin vize yasağı getirdiği eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Thierry Breton, ABD yönetimini "cadı avı" yapmakla itham etti.

AB Komisyonunun eski Fransız üyesi Breton, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD Dışişleri Bakanlığının "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla kendisinin de aralarında yer aldığı 5 kişiye vize kısıtlaması getirilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"McCarthy'nin cadı avı geri mi döndü?" ifadesini kullanan Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın demokratik olarak seçilmiş Avrupa Parlamentosu'nun yüzde 90'ı ve 27 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.

Breton, "Amerikalı dostlarımız sansür sandığınız yerde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız asıllı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne de "Selefim Thierry Breton 2019'da seçmenler tarafından verilen yetkiye sadık kalarak Avrupa çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir." ifadesini kullandı.

Sejourne, Avrupalıların yaptırımla susturulamayacağına işaret ederek, Breton ve ilgili diğer kişilerle tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapmış olan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kurallarının şekillendirilmesinde öncü rol oynayan Breton ile birlikte Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.