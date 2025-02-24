  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB'den Almanya'daki genel seçimin galibi Merz'e tebrik mesajları
Takip Et

AB'den Almanya'daki genel seçimin galibi Merz'e tebrik mesajları

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yetkilileri, Almanya'daki genel seçimde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'i tebrik etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'den Almanya'daki genel seçimin galibi Merz'e tebrik mesajları
Takip Et

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesabından yaptığı paylaşımda, Merz'i seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

"Avrupa'yı daha güçlü kılmak için kendisiyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Costa, "Avrupa'yı daha güçlü, daha müreffeh ve daha özerk kılmak için kendisiyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bunlar zorlu zamanlar olabilir ancak geçmişte olduğu gibi AB’nin bu süreçten de güçlenerek çıkacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada yeni Alman hükümetiyle "yakın işbirliği" kurmayı umduğunu dile getirdi.

Kallas, "Alman halkı seçimini yaptı. Umarım hükümet mümkün olduğunca hızlı kurulur çünkü Avrupa düzeyinde de ulusal hükümetlerin varlığını gerektiren kararlara gerçekten devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Almanya'da dün düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.

Almanya'da barajı aşan partiler Türkiye'ye nasıl bakıyor?Almanya'da barajı aşan partiler Türkiye'ye nasıl bakıyor?Dünya
Zelenskiy: Rusya ile savaşın 3. yılında Ukrayna ile gurur duyuyorumZelenskiy: Rusya ile savaşın 3. yılında Ukrayna ile gurur duyuyorumDünya

 

Dünya
Fransa'da Rus konsolosluğunda patlama
Fransa'da Rus konsolosluğunda patlama
Zelenskiy: Rusya ile savaşın 3. yılında Ukrayna ile gurur duyuyorum
Zelenskiy: Rusya ile savaşın 3. yılında Ukrayna ile gurur duyuyorum
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bugün Ankara’ya gelecek
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bugün Ankara’ya gelecek
Deutsche Bank: Almanya'da koalisyon olası, ekonomik değişim uzak görünüyor
Deutsche Bank: Almanya'da koalisyon olası, ekonomik değişim uzak görünüyor
Brezilya'dan, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgaline kınama
Brezilya'dan, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgaline kınama
179 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yaşandığı Muan Havalimanı yeniden faaliyete açıldı
179 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yaşandığı Muan Havalimanı yeniden faaliyete açıldı