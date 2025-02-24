AB'den Almanya'daki genel seçimin galibi Merz'e tebrik mesajları

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesabından yaptığı paylaşımda, Merz'i seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

"Avrupa'yı daha güçlü kılmak için kendisiyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Costa, "Avrupa'yı daha güçlü, daha müreffeh ve daha özerk kılmak için kendisiyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bunlar zorlu zamanlar olabilir ancak geçmişte olduğu gibi AB’nin bu süreçten de güçlenerek çıkacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada yeni Alman hükümetiyle "yakın işbirliği" kurmayı umduğunu dile getirdi.

Kallas, "Alman halkı seçimini yaptı. Umarım hükümet mümkün olduğunca hızlı kurulur çünkü Avrupa düzeyinde de ulusal hükümetlerin varlığını gerektiren kararlara gerçekten devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Almanya'da dün düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.