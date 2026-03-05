AB'den çarpıcı çıkış: İran’da demokrasi ufukta yok

Avrupa Birliği’nin (AB) dış politika şefi Kaja Kallas, İran’a dair en net açıklamalarından birini yaptı. Kallas, demokratik dönüşüm ihtimalinin “çok uzak” olduğunu dile getirerek, AB’nin ideal senaryosunun mevcut koşullarda gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini ifade etti. Bu sözler, Birliğin uzun süredir dile getirdiği demokratikleşme beklentisinin artık daha temkinli bir çerçevede

Bölgesel güvenlik dengeleri tehlikede

Son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, bölgede savaşın yayılma riskini artırdı. Kallas, bu gelişmelerin yalnızca İran’ın iç dinamiklerini değil, tüm Orta Doğu’nun güvenlik dengelerini tehdit ettiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin bu noktada önceliği, doğrudan rejim değişikliğini desteklemek değil; bölgesel istikrarı korumak ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek. Bu yaklaşım, AB’nin diplomatik çizgisini daha ihtiyatlı hale getiriyor.

Kallas’ın sözleri, AB'nin İran politikasındaki sınırları da ortaya koyuyor. AB, demokratikleşme arzusunu dile getirirken, bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğini kabul ediyor. Bu yaklaşım, Avrupa’nın İran’a yönelik stratejisinde daha temkinli ve gerçekçi bir çizgiye işaret ediyor. Birlik, ideal ile gerçek arasındaki mesafeyi kabul ederek, politikalarını daha uygulanabilir bir zemine oturtmaya çalışıyor.

“Hayalimizdeki İran demokratik olurdu, ama bu sonuç kesin olmaktan çok uzak”

AB’nin mesajı, İran’daki mevcut rejimin baskıcı yapısına karşı eleştirel olsa da, doğrudan müdahaleci bir tutum taşımıyor. Kallas, “Hayalimizdeki İran demokratik olurdu, ama bu sonuç kesin olmaktan çok uzak” diyerek, Avrupa’nın beklentileri ile gerçekler arasındaki mesafeyi net biçimde ortaya koydu. Bu ifade, AB'nin İran’a yönelik politikasında hem eleştirel hem de gerçekçi bir tonun hakim olduğunu gösteriyor.

AB, İran’da demokratik dönüşümün yakın vadede mümkün olmadığını kabul ederken, bölgesel barış ve insan hakları vurgusunu öne çıkarıyor. Kallas’ın açıklamaları, AB’nin İran politikasında ideal ile gerçek arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durum, Avrupa’nın dış politikada daha pragmatik bir çizgiye yöneldiğinin işareti olarak da okunabilir.