  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB'den Danimarka'ya ‘Grönland’ desteği
Takip Et

AB'den Danimarka'ya ‘Grönland’ desteği

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a özel temsilci atamasının ardından toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı duyulması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'den Danimarka'ya ‘Grönland’ desteği
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a özel temsilci atamasına ilişkin açıklama yaptı.

Arktik güvenliğinin AB için kilit öncelik olmaya devam ettiğini aktaran von der Leyen, “Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bu ilkeler yalnızca AB için değil, dünya genelindeki tüm ülkeler için de hayati öneme sahiptir” ifadesini kullandı.

Mevduat faizlerinde son durum: 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bir kırtasiye ürününün satışını yasakladıEbeveynler dikkat! Bakanlık bir kırtasiye ürününün satışını yasakladıEkonomi
Yeni yıl yaklaştı, sitelerde aidat tartışması başladı: Fahiş artışa bakanlık freni geliyorYeni yıl yaklaştı, sitelerde aidat tartışması başladı: Fahiş artışa bakanlık freni geliyorEkonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 23 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 23 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

 