AB'den Facebook'a rekabet kurallarını ihlal suçlaması

AB Komisyonu, META'ya Facebook platformunda rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle resmi "itiraz beyanı" gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Komisyonun Meta'nın Facebook'taki çevrim içi reklam pazarında rekabeti bozduğu ve AB anti tröst kurallarını ihlal ettiği görüşünde olduğu ifade edildi.

Facebook'un ürün alışveriş hizmeti Marketplace'te de rakiplerine adil olmayan ticari koşullar dayatmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu uygulamaların kanıtlanması haline bunun, AB anlaşmalarının piyasa konumunun kötüye kullanılmasını yasaklayan maddesini ihlal olacağı ifade edildi.

AB, 2021 yılında sosyal medya platformu Facebook'un ürün alışveriş hizmeti Marketplace'e ve seri ilanlarına yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir tutum içinde olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Şirketin, AB rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse, Komisyon Meta'ya küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verebilir.

Etiyopya'da Meta'ya 2 milyar dolarlık dava açıldı

Öte yandan Etiyopya'da META'ya 2 milyar dolar tutarında dava açıldı. Etiyopyalı iki araştırmacı ve Kenyalı haklarını savunan Katiba Enstitüsü tarafından Kenya Yüksek Mahkemesi’nde açılan davada, Facebook'un tavsiye sistemlerinin şiddet içeren gönderileri güçlendirdiğini ve çatışmayı alevlendirdiği iddia edildi.

Davacılar, META'dan şiddet öğeleri barındıran içerikleri azaltmasını, Kenya’nın başkenti Nairobi'deki denetleme personeli sayısını artırmasını ve şiddet mağdurları için yaklaşık 2 milyar dolarlık tazminat fonu oluşturmak için acil adımlar atmasını istedi.

Davacılar arasında, akademisyen babası Amare Abrha Meareg'in Ekim 2021'de kendisine etnik hakaretler kullanarak atıfta bulunan Facebook gönderilerinin yayınlanmasının ardından öldürüldüğünü söyleyen Abrham Meareg de var.

Abrha'nın adresinin ifşa edilerek öldürülmesi çağrısında bulunulan paylaşımların Facebook'a bildirilmesine rağmen davacıların iddiasına göre şirket bunları hemen kaldırmadı veya bazılarını kaldırmayı reddetti. Abrha’nın babası geçen yıl kasım ayında vurularak öldürüldü. Meareg, "Facebook nefretin yayılmasını durdursaydı ve gönderileri düzgün bir şekilde yönetseydi, babam hala hayatta olurdu" dedi.

META sözcüsü Erin McPike ise nefret söylemi ve şiddete teşvikin Facebook ve Instagram kurallarına aykırı olduğunu söyledi. McPike, "Bu içeriği bulup kaldırmamıza yardımcı olması için ekiplere ve teknolojiye büyük yatırım yapıyoruz. Yerel bilgi ve uzmanlığa sahip personel istihdam ediyoruz ve Etiyopya'da en yaygın şekilde konuşulan dillerdeki ihlal edici içeriği yakalamak için yeteneklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.