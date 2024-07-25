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AB’den Fransa'nın biyometan üretimine 1,5 milyar euroluk destek

Avrupa Birliği (AB), Fransa'da sürdürülebilir biyometan üretimine 1,5 milyar euro kamu desteği sağlanmasına onay verdi.

Haber Merkezi
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AB’den Fransa'nın biyometan üretimine 1,5 milyar euroluk destek
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AB Komisyonu, Fransa'nın net sıfır ekonomiye geçişi teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir biyometan yatırımlarını destekleme planının onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Fransa'nın, doğal gaz şebekesine bağlanacak sürdürülebilir biyometan üretimini desteklemeye yönelik hazırladığı planı Komisyona sunduğu belirtildi.

Ülkenin yılda 25 gigavatın üzerinde biyometan üretecek yeni tesisleri rekabetçi ve şeffaf bir ihale süreciyle destekleyeceği kaydedilen açıklamada, kamu desteğinden faydalanacak tesislerin 36 ay içinde tamamlanıp faaliyete geçmesi gerekeceği ifade edildi.

Açıklamada, tedbirle sürdürülebilir biyometan üretimine 1,5 milyar euroluk kaynak sağlanacağı, bunun piyasadaki doğal gaz fiyatı ile metan fiyatı arasındaki farka denk gelecek iki yönlü sözleşmelerle verileceği bildirildi.

Girişimin yeşil dönüşümü hızlandıracağı, enerjide bağımsızlığı artıracağı ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede planın AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğu belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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