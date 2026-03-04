AB'den Hollanda'ya stratejik mesaj: Avrupa’nın geleceğini birlikte şekillendireceğiz

Costa, Jetten’i tebrik ederek Hollanda’nın yeni hükümetiyle yakın iş birliği kurma arzusunu vurguladı. Özellikle Avrupa’nın rekabet gücünün artırılması, yapay zekâ politikalarının ortaklaştırılması ve konut krizine karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Costa, “Avrupa’nın ekonomik direncini güçlendirmek ve küresel belirsizliklere karşı ortak refleks geliştirmek zorundayız” diyerek stratejik birlik çağrısında bulundu.

Enerji güvenliği ve yeşil dönüşümde ortak vizyon

Jetten ise Hollanda’nın AB içindeki rolünü daha aktif ve yapıcı bir zemine taşıma niyetini dile getirdi. Dijital dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ve genç istihdamı gibi alanlarda AB ile eşgüdüm içinde hareket etmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu yaklaşım, Hollanda’nın yeni hükümetinin Avrupa politikalarında daha proaktif bir çizgi izleyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve Avrupa’nın küresel rekabet gücünü artıracak sanayi politikaları da gündeme geldi. Costa ve Jetten, bu başlıkların yalnızca ulusal değil, Avrupa çapında ortak çözümler gerektirdiğini vurguladı. Özellikle enerji bağımlılığının azaltılması ve yeşil dönüşümün hızlandırılması konularında iş birliği mesajı öne çıktı.

Krizlere karşı stratejik dayanışma

Toplantı sonrasında iki lider, Avrupa’nın geleceğine dair ortak vizyonlarını pekiştiren bir yuvarlak masa oturumuna katıldı. Bu oturumda, AB’nin küresel krizlere karşı dayanıklılığını artıracak stratejik adımlar tartışıldı. Hollanda’nın yeni hükümetiyle birlikte Avrupa’nın daha güçlü bir dayanışma zemini oluşturabileceği yönünde ortak bir irade ortaya kondu.

Bu temas, hem Hollanda’nın yeni dönem dış politika yaklaşımının ipuçlarını verdi hem de AB içinde stratejik uyumun güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak kayda geçti. Jetten’in göreve başlamasıyla birlikte Hollanda’nın Avrupa sahnesinde daha görünür ve etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Costa’nın mesajı ise AB’nin geleceğini şekillendirmede Hollanda’nın katkısına duyulan güveni yansıtıyor.