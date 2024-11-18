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AB'den İran'a yaptırım: Füze ve İHA bileşenleri ihracatına yasak getirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Tahran yönetimine yönelik yaptırımlarını genişleterek füze ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan bileşenlerin AB'den İran'a ihracatını yasakladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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AB'den İran'a yaptırım: Füze ve İHA bileşenleri ihracatına yasak getirdi
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AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Rusya ve Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı grup ve oluşumlara verdiği askeri destek" gerekçesiyle İranlı 1 kişi ve 1 kuruluş yaptırım listesine alındı.

Tedariki ve satışı yasakladı

Buna göre, füze ve İHA'ların geliştirilmesi ve üretiminde kullanılan bileşenlerin AB'den İran'a ihracatı, transferi, tedariki veya satışı yasaklandı.

Yaptırımlar ayrıca, listeye alınan kişi ve kuruluşların sahip olduğu, işlettiği ya da kontrol ettiği limanlarla her türlü işlemin yapılmasını da içeriyor.

Karar doğrultusunda İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) ve yöneticisi Mohammad Reza Khiabani ile Rus birliklerine ikmal yapmak üzere Hazar Denizi üzerinden İHA bileşenleri dahil silah ve mühimmat nakliyesi yaptığı belirtilen MG Flot, VTS Broker ve Arapax isimli Rus denizcilik firmaları yaptırım listesine dahil edildi.

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