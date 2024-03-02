AB'den İsrail'e kınama

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri saldırılarının 148. gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hava, kara ve denizden vurmaya devam etti.

Başta Gazze kent merkezi, Han Yunus ve Beyt Lahiya olmak üzere İsrail'in farklı noktalara yönelik yoğun saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Gazze kent merkezindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise çoğu çocuk ve kadın en az 10 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Tel el-Heva, Şucaiyye ve Es-Sabra mahallerinin yanı sıra Han Yunus'a da süren yoğun topçu atışlarında ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail insansız hava araçlarıyla Refah'ın orta kesimindeki Şabura Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da ölen ve yaralananlar var.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AB'den kınama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze'de yardım almak için bekleyen Filistinlilere saldırmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayın aydınlatılması için uluslararası soruşturma istendi.

Açıklamada, araştırmanın sonucu ne olursa olsun, uluslararası hukuk kurallarına uymak ve insani yardımların sivil halka dağıtımının sağlamasının İsrail'in sorumluluğunda olduğu belirtildi.

"Bu olayın sorumluluğu, İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalara ve şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının insani yardım sağlanmasını engellemesine dayanıyor." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çok ciddi olay, insani yardım girişindeki kısıtlamaların kıtlık, açlık ve hastalık yaratmaya katkıda bulunduğunu, aynı zamanda şiddeti de beraberinde getiren bir çaresizlik düzeyini ortaya koyuyor. Kesintisiz mücadele ve uluslararası insancıl hukukun göz ardı edilmesi, insani yardımın dağıtımını imkansız hale getirecek şekilde tam bir kaosa yol açacaktır."

Açıklamada, "İsrail'in insani yardım girişine ve geçiş noktalarının açılmasına yönelik uyguladığı kısıtlamaları kınıyoruz." denildi.

İsrail'i sahadaki BM kuruluşları ve diğer insani aktörlerle tam işbirliği yapmaya, tüm geçiş noktalarından ücretsiz, engelsiz ve güvenli insani erişime izin vermeye çağrılan açıklamada, İsrail'e, Kerem Şalom geçişindeki engelleri derhal kaldırma, kuzeydeki Karni ve Erez geçiş kapılarını açma, Aşdod Limanı'nı insani yardıma açma ve Ürdün'den doğrudan insani koridora izin verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada havadan yardım ulaştırmanın son çare olması gerektiği vurgulandı.