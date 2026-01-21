AB'den İsrail’e kınama mesajı

Avrupa Birliği (AB) Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, İsrail makamlarının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik adımlarına ilişkin konuştu.

"İsrail'in UNRWA'ın Kudüs'teki tarihi karargahını boşaltmasını ve yıkmasını şiddetle kınıyorum"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, İsrail’in UNRWA’nın Kudüs’teki merkezine yönelik müdahalesini eleştiren Lahbib, "İsrail'in UNRWA'ın Kudüs'teki tarihi karargahını boşaltmasını ve yıkmasını şiddetle kınıyorum" dedi.

UNRWA’nın bölgedeki stratejik ve insani önemine dikkat çeken Lahbib, "UNRWA, uzun süredir önemli bir ortak ve milyonlarca Filistinli için hayati bir can simididir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun gerekliliklerini hatırlatan Lahbib, "İnsani yardım tesisleri ve çalışanları korunmalı ve uluslararası insancıl hukuk desteklenmelidir" diye konuştu.