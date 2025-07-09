AB'den kriz önlemleri: Kritik ham madde stoklanacak

AB Komisyonu, jeopolitik gerginlikler, iklim değişikliği, hibrit ve siber tehditler gibi krizlere hazırlık için hazırladığı stok stratejisini tanıttı.

Buna göre, üye ülkelerde özellikle kriz dönemlerinde temel ürünler ve kritik malzemelerin bulunmasını sağlayacak önlemler alınacak.

Bu kapsamda AB genelinde üye ülkeler arasında koordineli bir yaklaşım izlenecek. En iyi uygulamaları paylaşmak, stokları koordine etmek ve ortak öneriler geliştirmek için üye ülkeler AB Stoklama Ağı kuracak.

Kriz durumlarında özellikle gıda, su, petrol, yakıt ve ilaç gibi temel mallar ile kritik kaynaklara erişim sağlanacak.

Bu kapsamda, çadır, battaniye ve su arıtma kitleri gibi temel ekipman ve malzemeler, aşı, ilaç ve sağlık ekipmanları, sanayi ve stratejik özerklik için hayati önem taşıyan kritik ham maddeler, enerji güvenliğini sağlayan elektrik jeneratörleri ve yüksek voltajlı ekipmanlar ile gıda ve su stokları genişletilecek.

Üye ülkeler, nadir toprak elementleri, mıknatıslar gibi çeşitli kritik ürün ve ham maddelerde tedarik kesintilerine karşı stok yapacak.

Krizlere müdahale hızını artırmak için lojistik ve ulaşım planları geliştirilecek.

AB Komisyonu, mart ayında da üye ülkelerde kritik ekipman stoklarının artırmasını ve halkın acil durumlar için en az 72 saat yetecek malzeme bulundurmaya teşvik edilmesini tavsiye etmişti.