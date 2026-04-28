AB’den Küresel Sumud Filosu’na mesafeli tutum: İsrail’e çağrı yapılmadı

AB Komisyonu Sözcüsü tarafından yapılan son açıklamalarda, katılımcıların insani kararlılığına saygı duyulduğu ancak bu tür yardım yöntemlerinin katılımcıların güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi. AB kanadı, yardımların "kanıtlanmış ve etkili" mevcut kanallar üzerinden ulaştırılmasını savunduklarını belirterek, sivil filo girişimini teşvik etmediklerini vurguladı. Bu açıklama, filonun olası bir müdahale karşısında korumasız kalabileceği endişesini artırdı.

Güvenlik sorularına genel yanıtlar

Basın toplantılarında filonun uluslararası sulardaki güvenliği ve İsrail’in olası müdahalelerine karşı AB’nin bir önlem alıp almayacağına dair sorular yöneltildi. Ancak AB yetkilileri, İsrail'e yönelik doğrudan bir uyarı yapmak yerine, "uluslararası hukuka uyulması" gerektiği yönündeki genel söylemleri tekrarlamakla yetindi. 2025 yılındaki benzer bir misyonda yaşanan gözaltılar ve müdahaleler hatırlatılmasına rağmen, Brüksel’in bu yıl daha mesafeli bir duruş sergilediği gözlemleniyor.

Yardımın boyutu ve katılımcı profili

Küresel Sumud Filosu’nun bu yılki misyonu, 70'ten fazla ülkeden yaklaşık bin gönüllüyü bir araya getiriyor. Marsilya ve Sicilya gibi noktalardan hareket eden filo; aralarında doktorlar, gazeteciler ve parlamenterlerin de bulunduğu geniş bir sivil koalisyonu temsil ediyor. Greenpeace ve Open Arms gibi uluslararası kuruluşların da destek verdiği girişimin temel amacı, Gazze üzerindeki ablukayı sivil bir inisiyatifle kırmak ve tıbbi malzemeleri doğrudan ulaştırmak.

Uluslararası hukuk ve siyasi baskı

Filonun hukuk ekibi, gemilerin uluslararası sularda seyir özgürlüğüne sahip olduğunu ve insani bir görev yürüttüklerini savunuyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı gruplar, AB'nin bu sessizliğini 'İsrail'e sağlanan bir cezasızlık alanı' olarak eleştirirken, Brüksel'i vatandaşlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyor. AB’nin bu çekimser tavrının, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarından kaynaklandığı belirtiliyor.