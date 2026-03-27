AB’den Lübnan için kritik uyarı: İnsani durum her geçen gün kötüleşiyor

Lübnan’da yüz binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Lahbib, AB’nin bu krize tepkisiz kalmadığını vurguladı. Brüksel yönetimi, insani hava köprüsü operasyonları kapsamında; tıbbi malzeme, gıda ve hijyen kitlerinden oluşan yaklaşık 150 tonluk dev bir yardım sevkiyatını bölgeye ulaştırmaya başladı. Lahbib, bu yardımların en savunmasız kesimlere hızlıca ulaşması için tüm lojistik kanalların seferber edildiğini belirtti.

“Milyonlarca kişi hayati tehlikeyle karşı karşıya”

Lahbib, Lübnan’da halihazırda zor durumda olan milyonlarca kişinin, tırmanan şiddet ve ekonomik çöküş nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Bölgedeki yerel dayanışma ağlarının ve uluslararası desteklerin önemine değinen Komiser, sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuka koşulsuz saygı duyulması gerektiğini bir kez daha yineledi.

AB’nin Lübnan’a 100 milyon Euro’luk taahhüdü

Krizin boyutlarına dikkat çeken Lahbib, bu ay başında duyurulan 100 milyon Euro değerindeki insani yardım paketinin bir parçası olarak desteklerin artarak süreceğini ifade etti. Lahbib, "Bu şiddet sarmalı sona ermeli; Lübnan halkı Avrupa Birliği’nin desteğine güvenebilir," diyerek AB’nin bölgedeki kararlı duruşunu vurguladı.