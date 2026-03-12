AB’den Lübnan’a tam destek: 40 tonluk yardım ulaştı, sırada yenileri var

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan’daki krizin çözümüne yönelik Avrupa Birliği’nin (AB) kararlılığını vurgulayan önemli açıklamalarda bulundu. Dün itibarıyla 40 tonun üzerinde insani yardım malzemesinin Lübnan’a başarıyla ulaştırıldığını teyit eden Von der Leyen, önümüzdeki süreçte ek insani yardım uçuşlarının da takvime alındığını duyurdu.

“Hükümetin kararını memnuniyetle karşılıyoruz”

Von der Leyen, Lübnan hükümetinin aldığı ve Hizbullah’ın tüm askeri faaliyetlerini yasaklayan tarihi kararı "istikrar yolunda atılmış hayati bir adım" olarak nitelendirdi. Lübnan’ın egemenliğini tam anlamıyla geri kazanması gerektiğini belirten Başkan, Lübnan hükümetinin çatışmaları sona erdirme çağrısına AB’nin tam destek verdiğini ifade etti.

Yardım köprüsü kuruluyor

Lübnan halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak adına lojistik operasyonların devam ettiğini belirten Von der Leyen, ulaştırılan 40 tonluk yardımın yalnızca başlangıç olduğunu, ilaçtan gıdaya kadar temel ihtiyaçların sevkiyatı için yeni hava koridorlarının planlandığını kaydetti. Bölgesel barış için diyalog ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Başkan, Lübnan’ın yeniden inşası için uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.