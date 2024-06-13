AB’den Macaristan’a 200 milyon euroluk mülteci cezası

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin (AB) sığınmacı ve iltica politikalarını çiğnediği ve daha önceki kararları görmezden geldiği için Macaristan’ı 200 milyon euro para cezasına çarptırdı.

Mahkeme Aralık 2020’de Macaristan’ın “mültecileri hukuksuz biçimde gözaltına alması” ve “iltica başvurularının reddine itiraz etmeleri beklenmeden ülkeden gönderilmeleri” nedeniyle birliğin sığınma ve iltica politikalarını yerine getiremediğine karar vermişti. Kararda Macaristan, bu politikasını değiştirmek için uyarıldı.

Macaristan ise mahkemenin kararını görmezden geldi. Avrupa Adalet Divanı ise bugünkü kararında “Macaristan’ın kasten AB politikalarını uygulamadığını” söyledi. Mahkeme, “Budapeşte hükümetinin eylemsizliği, AB hukukunun daha önce benzeri görülmemiş ve olağanüstü derecede ciddi bir ihlali anlamına geliyor.” dedi.

Macaristan, 200 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Öte yandan 200 milyon euroya ek olarak mahkemenin kararına uymadığı her gün için birer milyon euro ödemesi gerekecek. Budapeşte hükümetinin para cezalarını ödemeyi reddetmesi halinde bu cezalar ülkenin AB bütçesindeki payından düşülebilecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X hesabından yaptığı paylaşımda kararı “çirkin ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Orban, sözlerine şöyle devam etti: “Görünen o ki Brüksel’deki bürokratlar için yasadışı göçmenler kendi Avrupa vatandaşlarından daha önemli.”