AB'den Macaristan'a 900 milyon euro ön ödeme hazırlığı

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Macaristan'ın, ekonomik kurtarma programı planı kapsamında enerji alanında yaptığı değişikliklerin olumlu değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, programın, Macaristan'da 67 reform ve 47 yatırıma 6,5 milyar euro hibe, 3,9 milyar euro kredi olmak üzere toplam 10,4 milyar euro kaynak sağlayacağı belirtildi.

Değiştirilen planın yeşil dönüşüme güçlü bir şekilde odaklandığı vurgulanan açıklamada, mevcut fonların 3'te 2'sinin iklim hedeflerini destekleyen önlemlere ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun, Macaristan'ın fonların enerji kısmından 900 milyon euro ön finansman almasını teklif ettiğine işaret edilerek, AB Konseyinin, Komisyon değerlendirmesini onaylamak için 4 hafta süresi olduğu ifade edildi.

AB, uzun süredir Macaristan'ı demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi temel alanlarda gerileme olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor, Macaristan'ın kurtarma programı kapsamındaki fonlarını aktarmıyordu.

Macaristan ise AB'nin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı mali yardımlara onay vermiyordu.