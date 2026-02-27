AB’den Moskova’ya uyarı: Ukrayna görüşmelerinde ciddi tutum bekleniyor

AB, Rusya ile yürütülen Ukrayna müzakerelerinde Moskova’nın yeterince ciddi bir yaklaşım sergilemediğini belirterek diplomatik bir uyarı yayımladı. AB, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bölgedeki güvenlik dengelerini koruma konusunu öncelikli hedef olarak ilan etti.

Diplomasi ve güvenlik öncelikleri

AB, müzakerelerin sadece masada yapılan görüşmelerden ibaret olmadığını, ekonomik yaptırımlar, sınır güvenliği ve bölgesel iş birliği unsurlarını da kapsadığını kaydetti. Rusya’nın somut adımlar atmaması halinde Brüksel’in mevcut yaptırımları sıkılaştırmaya ve Ukrayna’ya sağlanan destek programlarını hızlandırmaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada enerji güvenliği, sınır güvenliği ve kritik altyapı konularının öncelikli olduğu bildirildi. AB, diplomatik sürecin etkin şekilde yürütülmesinin, Ukrayna krizinde uzun vadeli istikrarı sağlamada belirleyici olacağını vurguladı.

Avrupa’nın Rusya ile yürüttüğü diplomatik süreç, önümüzdeki dönemde hem ekonomik hem de siyasi kararları doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak takip ediliyor. Bu uyarı, AB’nin diplomasi sahasındaki netlik ve kararlılık duruşunu açık şekilde ortaya koyuyor.