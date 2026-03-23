AB’den Nijerya’ya 288 milyon Euro'luk destek paketi

Avrupa Komisyonu Uluslararası Ortaklıklar Genel Direktörü Stefano Signore, Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlenen AB-Nijerya Bakanlar düzeyindeki basın toplantısında, söz konusu yardım paketini duyurdu.

Signore, fonun AB’nin Global Gateway Stratejisi kapsamında olduğunu belirterek, girişimin yatırımları hızlandırmayı ve temel sektörleri güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Sağlık ve tarım sektörlerinin öncelikli alanlar olduğunu vurgulayan Signore, bu alanlarda standartların yükseltilmesi, altyapının geliştirilmesi, yerel üretimin artırılması ve kapsayıcılığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Signore ayrıca sürdürülebilir göç konusunda işbirliğinin artırılacağını belirterek, geri dönen göçmenler için daha iyi yaşam imkanlarının oluşturulmasının da öncelikler arasında yer aldığını dile getirdi.

AB, 288 milyon avroluk söz konusu finansman paketiyle Nijerya’da sağlık, tarım, finans, göç, iklim ve dijital kamu altyapısı sektörleri başta olmak üzere ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi hedefliyor.