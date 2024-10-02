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AB'den orman tahrip kurallarını erteleme kararı

Avrupa Birliği, orman ekosistemlerine zarar veren soya, dana eti, palm yağı, odun, kakao ve kahve gibi ürünlerin ithalatına ilişkin yeni düzenlemeleri bir yıl süreyle ertelemeyi planlıyor.

Haber Merkezi
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AB'den orman tahrip kurallarını erteleme kararı
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AB Komisyonu, Orman Tahrip Yönetmeliği'nin uygulanmasına 12 aylık ek süre verilmesini içeren yeni teklifini açıkladı.

Açıklamada, uluslararası ortaklardan yeni uygulamaya hazırlık durumları hakkında alınan geri bildirimler sonucunda uzatma teklif edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeni kuralların büyük şirketler için 30 Aralık 2025, küçük işletmeler için ise 30 Haziran 2026'da geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, teklifin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması durumunda yürürlüğe gireceği belirtildi.

Orman tahrip kuralları kapsamında, AB üyesi 27 ülkeye 30 Aralık'tan itibaren kakao, kauçuk, soya, sığır eti, kahve, palmiye yağı ve diğer çeşitli ürünleri satan şirketlerin tedarik zincirlerinde orman alanlarına zarar verilmediğini kanıtlaması gerekecekti.

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