AB’den Putin ile görüşme sinyali

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Er ya da geç Rusya Devlet Başkanı ile doğrudan görüşmeler yapmak zorunda kalacağız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin de Rusya ile diyaloğun yeniden kurulması önerisi gündeme gelince, AB Komisyonu Sözcüsü Paulo Pinho açıklama yaptı. Pinho, Ukrayna’daki barış sürecinin tek bir kişinin kararına bağlı olduğunu ve bu kişinin de Vladimir Putin olduğunu vurguladı.

Pinho, “Er ya da geç Rusya Devlet Başkanı ile doğrudan görüşmeler yapmak zorunda kalacağız” dedi ve mevcut barış müzakereleri kapsamında yürütülen yoğun çabaların altını çizdi.

Öte yandan, Putin’in şu anda bu çabalara dahil olmadığını belirten Pinho, “Henüz bu aşamada değiliz ancak gelecekte Ukrayna’da barışa yol açacak görüşmelerin gerçekleşmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözcü, bu görüşmelerin ne zaman yapılabileceğine dair kesin bir tahmin veremeyeceğini de sözlerine ekledi.