AB'den Brüksel'de gerçekleştirilecek kritik zirveye hazırlık!

AB'ye üye 27 ülke, devlet veya hükümet başkanlarını 20 Mart'ta Brüksel'de bir araya getirecek olağan zirve toplantısı için hazırlıklarını sürdürüyor.

AB Konseyi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Konsey Başkanı Antonio Costa'nın liderlik edeceği oturumların bir bölümüne Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da zirvede hazır bulunacak.

Brüksel’de 6 Mart tarihinde düzenlenen Avrupa'nın savunması ve Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi konulu olağanüstü zirvenin sonuçlarının da görüşüleceği toplantının ana gündem maddesi, rekabetçilik olacak.

Rekabetçilik, ABD’de Donald Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesi öncesinde AB'nin gündeminde üst sırada yer tutuyordu.

AB, güvenliğinin ekonomik büyümeye, rekabetçi kalmaya, yenilik yapmaya ve üretim yeteneğini artırmaya bağlı olduğu görüşünü taşıyor ve bu alana odaklanmayı planlıyordu.

Ancak Trump'ın AB'yi savunma yatırımlarını artırmaya zorlaması ve Ukrayna'daki savaşı bitirdikten sonra güvenlik garantilerinin Avrupa tarafından verilmesi gerektiği ısrarı, AB’nin önceliklerini değiştirmesine neden oldu.

Güvenlik ve savunmayı odağına alan AB, Paris, Londra ve Brüksel gibi başkentlerde son haftalarda yapılan, bir kısmı Türkiye de dahil "fikirdaş" ülkeleri de içeren görüşmelerin parçası oldu.

Bu zirvede de özellikle Ukrayna ile ilgili son gelişmeler görüşülecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de AB liderlerine hitap edecek.

Zelenskiy'nin zirveye fiziksel katılım sağlayıp sağlamayacağı ise henüz planlama aşamasında.

24 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından Zelenskiy, AB'nin hemen her zirvesine şahsi olarak ya da video konferans yöntemiyle katılım göstermişti.

AB savunmada yön arayışında

Avrupa'nın savunmasıyla ilgili yapılacak oturumda AB Komisyonunun sunacağı, savunmada yol haritası teşkil etmesi planlanan "Beyaz Bülten" görüşülecek.

Bu belgenin ana unsurunu, AB'nin Trump'ın baskısı karşısında doğan savunma yatırımlarını artırma ihtiyacını finanse etmek için yaratmayı planladığı 800 milyar Euro paket oluşturuyor.

Beyaz Bülten'in zirvede liderlerin masasında olması hedefiyle gelecek hafta başında AB Konseyine sunulması bekleniyor.

Zirvede ele alınacak konular

AB hem olağan gündemine geri dönerek rekabetçiliğini artırma konusunu masaya yatıracak hem de ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarife getirmesi üzerine yapacağı misilleme planlarını görüşecek.

Ekonomi ve rekabetçilik gibi konuların tartışılacağı oturuma, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılacak.

AB’nin ekonomik açıdan daha rekabetçi olması için atılacak adımların görüşüleceği zirvede, özellikle bürokratik işlemlerin ve mevzuatın basitleştirilmesi, enerji konuları ve AB içinde tasarruf ve yatırım birliği kurulması başlıkları tartışılacak.

Zirvede, rekabet gücünü artırmak için iç pazarın geliştirilmesi ve sanayi politikaları da ele alınacak. Bu kapsamda, son dönemde ciddi sıkıntılar yaşayan otomobil, çelik ve metal sektörlerinin durumları üzerine odaklanılacak.

AB’nin gelecekteki bütçesini içeren Çok Yıllık Mali Çerçevesinde yer alması beklenen yeni öz kaynaklar hakkında ilk görüş alışverişinin de yapılacağı zirvede, son dönemde belirlenen hedeflere ulaşılması ve ortak harcamalardaki artışın karşılanabilmesi için gelirler konusunda kapsamlı bir yaklaşım belirlenmeye çalışılacak.